第107回全国高校野球選手権大会で15日、佐賀県代表の佐賀北（佐賀市）が大分県代表の明豊と2回戦を戦う。18年ぶりに初戦を突破し勢いに乗るチームを支えるのは、背番号13のムードメーカー秋好和哉選手（3年）だ。ケガをきっかけに利き手を変える苦労を乗り越え、代打の切り札となった。誰よりも声を張り上げチームを鼓舞する。甲子園初戦。佐賀北のピンチで、秋好選手は伝令として全速力でマウンドの輪に向かった。あまりの勢