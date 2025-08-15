博多阪急（福岡市博多区）で2日、小学生を対象とした「おしごと体験」のイベントが開かれた。現役の警察官から指紋採取や似顔絵の書き方を教わったり、消防士に消火や救命活動について学んだりした。子どもたちはそれぞれ模擬体験し、「思った以上に大変で体力と集中力が必要な仕事」と話していた。6人の小学生が新聞記者の仕事にも挑戦した。「警察官をしていてうれしかったことは」「いつから消防士になろうと思いましたか」