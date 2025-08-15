北海道・釧路地検は2025年8月13日、北海道当麻町の会社役員、グエン・ミン・トリ被告(33)を過失運転致死傷の罪で起訴したと発表しました。事故発生時の警察の調べによりますと、ベトナム国籍のグエン・ミン・トリ被告は2025年7月20日午前8時半過ぎ、北海道北見市内の国道で運転していたトラックがスリップして対向車線にはみ出し、軽乗用車と正面衝突。 軽乗用車を運転していた北海道斜里町の男性(58)を死亡させ、助手席の女性(