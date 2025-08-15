元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（41）が14日、インスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。市井は「来月のお仕事にむけてすっきりしました」とコメントし、新ヘアーを公開した。市井はすっきりと短い髪に、黒いキャミソール姿。夏らしく涼し気なショットを見せている。この投稿にフォロワーからは「年々さらにきれいになっていきますね!!」「キレかわすぎる!」「綺麗ですヨ〜」「素敵だよ!」とコメントが寄せられて