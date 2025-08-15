アメリカのトランプ大統領は15日の米露首脳会談を踏まえ、プーチン氏とウクライナのゼレンスキー大統領による2回目のアラスカでの会談の開催に意欲を示しました。アメリカ・トランプ大統領：明日私がしたいことは次の会談の準備を整えることだけだ。その会談のできるだけ早い開催を願っている。トランプ大統領は14日、記者団に対し、翌日の15日に迫ったプーチン氏との会談について、「良い会談になると思う」と語った上で「より重