「有力馬次走報」（１４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆クラスターＣで重賞初制覇を果たしたサンライズアムール（牡６歳、栗東・小林）は東京盃（１０月９日・大井、ダート１２００メートル）へ。◆９日の中京４Ｒで馬場入り後に落馬負傷した幸英明騎手（４９）＝栗東・フリー＝が、右踵骨（しょうこつ）骨折で２カ月以上