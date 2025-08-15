ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイ（63）が14日までにブログを更新。アーティスティックスイミングに打ち込む長女、田所新菜さんと再会したことを報告した。ユカイは「珍しく強妻が倒れ、娘と過ごす」と書き出し、新菜さんとビーチを訪れた写真を公開。「ニーチェ、俺の元に産まれてくれてありがとう。人生に彩りと沢山の幸せを運んでくれる」と愛娘への思いをつづった。続けて「ニーチェは、8月末にギリシャで開催されるアー