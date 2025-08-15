神奈川県川崎市で岡崎彩咲陽（あさひ）さん（20）の遺体が発見されてから約3カ月。死体遺棄容疑とストーカー規制法違反容疑で逮捕、起訴されていた白井秀征（ひでゆき）被告（27）は、殺人の容疑で再逮捕され、8月1日に起訴されていた。世間を騒然とさせた男は、いかなる道をたどり、凶行に及んだのか――（以下、「週刊新潮」2025年5月15日号をもとに加筆・修正しました）。＊＊＊【写真を見る】高校時代には「集団リンチ」