タレント鈴木紗理奈（48）が14日、インスタグラムを更新。長男の利音（りおと）くんとのツーショット写真を投稿した。鈴木は「大好きな北海道の積丹へ!!今年も積丹ブルーは我々を待っていてくれました」と報告し、利音（りおと）くんとのショットや北海道の大自然を楽しむ姿を投稿した。鈴木は「地元の漁師の方のおかげでカニもいくらもウニももうこれ以上食べられないほど食べ（贅沢すぎな）シュノーケルしてSUPしてバナボーして