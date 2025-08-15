観客がいない甲子園球場に、津田学園の校歌が響いた。部内での暴力事案が判明した広陵の出場辞退で２回戦は不戦勝となった。佐川竜朗監督（４７）は「２回戦に壁があったので、２回目の校歌を歌わないと気持ちを切り替えられない」と強調。「２回歌えてとてもうれしい」と恵土湊暉（えど・あつき）主将（３年）は、春夏通じて初の２勝をかみ締めた。３回戦は１７日の予定。７日の１回戦から間隔が空くことで、大会中に異例の練