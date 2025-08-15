◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦横浜５―１綾羽（１４日・甲子園）横浜（神奈川）は綾羽（滋賀）に逆転勝ちし、７年ぶり１６強。４回から救援した織田翔希（２年）が自己最速タイの１５２キロで流れを呼び、５回には同点打と投打に躍動。同校２年生初の甲子園５勝目を挙げた。＊＊＊＊１球で聖地の雰囲気を変えた。１５２キロ―。自己最速タイ。織田が投じた初球の球速表示に、３万５０００人がどよめい