◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）“真夏のスーパーＧ２”と呼ばれる札幌記念だが、意外にも１番人気は１３連敗中。昨年の３連単は８万３１３０円、一昨年も１６万８９３０円と波乱の歴史が色濃く、過去１０年の同平均は７万７３７８円と高配当が期待できるレースだ。過去５年は前走にＧ１で敗れた馬が優勝。今年は６頭が該当するが、宝塚記念７着馬リビアングラスをデータが猛プッシュ