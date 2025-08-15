Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ荒野拓馬（３２）がレジェンドの教えを若手に注入し、新体制初戦を勝利で飾りにいく。札幌は１４日、ホーム・秋田戦（１６日）に向け、宮の沢で調整した。契約解除の岩政監督に代わり、１１日に就任した柴田慎吾監督（４０）の下で初の戦い。３試合ぶり先発の可能性もある荒野は「最初は大事なので。責任を持ってこの状況を支えていきたい」と強い自覚を持ち、けん引する。１２年のプロ入り後、