清水隆行さん（５１）にとって長嶋茂雄さん（享年８９）は新人時代の監督であり、プロ野球での転機を与えてくれた恩師だ。小技を駆使するそれまでの「２番像」を一新し、バントのない超攻撃的２番としての活躍は“長嶋野球”の肝の一つとなった。ユニホームを身にまとっている時は勝負の“鬼”と化す長嶋さんの素顔を明かした。（取材・構成＝西村茂展）清水にとって、長嶋さんはルーキー時代からの恩師にあたる。９５年ドラ