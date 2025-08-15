女優の武田梨奈が主演するＢＳテレ東の人気ドラマのシリーズ最新作「ワカコ酒Ｓｅａｓｏｎ９」（水曜・深夜０時）が１０月１日にスタートすることが１４日、分かった。主人公のＯＬ・村崎ワカコ（武田）が各地の酒場をさすらい、“女ひとり酒”を堪能するドラマ。新シリーズでは行きつけの店だけでなく、北海道や福島でもロケを敢行している。武田は「今年１月にＳｅａｓｏｎ８が放送され、こんなにも早くＳｅａｓｏｎ９を