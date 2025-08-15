大学駅伝界には「夏を制する者が箱根を制する」という格言がある。夏合宿特集の第１弾は箱根駅伝３連覇を目指す青学大を紹介する。８月の約３週間、長野・菅平高原で長期合宿を実施。１１日に恒例の上り坂トライアルの１回目を行い、エースで主将の黒田朝日（４年）を筆頭に昨年以上の好記録を連発した。鳥井健太（３年）や黒田朝の弟の然（２年）ら箱根未経験の新戦力も続々と台頭。原晋監督（５８）は「優勝を狙える選手層にな