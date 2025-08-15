◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）仙台育英（宮城）が開星（島根）に勝利し、出場４大会連続で１６強入りを決めた。１点リードの５回無死一塁、中前に抜けそうな打球を二塁手の有本豪琉（１年）が逆シングルで捕球し、遊撃手の砂涼人（１年）にバックハンドでグラブトス。元中日の鉄壁二遊間「アラ（荒木）イバ（井端）」ばりの美技で併殺を完成させた。その瞬間、誰