◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）開星初の甲子園連勝はならなかった。４失策と乱れて逆転負け。野々村直通監督（７３）は「弱い方がミスしたらダメ」と悔やみつつ、「相手にされない危惧があったが、初回に点を取れてあっぱれでしょう」と、２２年の覇者に食らいついたナインをたたえた。２０１０年センバツで２１世紀枠の向陽（和歌山）に敗れ、「腹を切りたい」な