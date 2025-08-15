◆米大リーグオリオールズ―マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・マリナーズ戦に先発し、５回１／３を３安打１失点で降板。日本人ルーキーでは昨年の今永昇太（カブス）に次いで史上１０人目となる１０勝目の権利を持ってリリーフ陣に後を託した。ドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回り、ＭＬＢ全体でトップの