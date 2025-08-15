◆米大リーグブルージェイズ―カブス（１４日・カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）カブスの鈴木誠也外野手が１４日（日本時間１５日）、敵地のブルージェイズ戦で、８月５日のレッズ戦以来７試合ぶりのベンチスタート。８回無死二塁で代打で登場し、チャンスを広げる四球を選んだ。１点ビハインドの８回無死二塁。投手が左のリトルに代わった場面で鈴木に出番が回ってきた。フルカウントになって四球を選んだ