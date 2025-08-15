◆パ・リーグ日本ハム９―４ロッテ（１４日・エスコン）日本ハムは１４日、ロッテ戦（エスコン）に９―４と快勝。２連勝で、敗れた首位ソフトバンクとの差を３ゲームとした。先発した福島蓮投手（２２）は自己最長に並ぶ７回を投げ、７安打２失点、７奪三振と好投。６回にも最速１５５キロをマークするなど、力のある真っすぐで押し込み今季２勝目を挙げた。野手の好守に感謝しながら、福島は悔しげに顔をゆがめた。７回２死