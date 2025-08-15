フランスの“美しすぎるジョッキー”ミカエル・ミシェル騎手が夫婦ショットを公開した。日本時間１５日までにインスタグラムを更新。フランスで現地時間９日に行われた競馬の授賞式に参加した際の様子をアップした。ドレスアップした姿で、２０２１年に結婚した夫と記念撮影。元騎手で公私ともにサポートをしてくれているフレデリック・スパニュ氏と仲良く寄り添った。ミシェルは昨年に続き、地方競馬の短期免許を取得して