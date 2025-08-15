名古屋市中区の路上で車のボンネットにしがみついた男性を振り落として殺害しようとしたなどとして、ブラジル国籍の女が逮捕されました。逮捕されたのは、ブラジル国籍の無職・カルドゾ・シルバ・ピエリツ・チファ二・ハファエリ容疑者(22)です。警察によりますと、カルドゾ容疑者は中区栄3丁目の路上で7月26日、男性(30)がボンネットにしがみついて立ちふさがった状態で車を走らせ、振り落として殺害しようとした疑いなどが