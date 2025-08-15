ドル円、２１日線付近まで急速に戻す米ＰＰＩを受けドル買い戻し＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル高が強まり、ドル円も１４７円台後半まで買い戻された。本日は東京時間に１４６円台前半まで一時下落していたが、その下げを解消。本日の２１日線が１４７．８５円付近に来ていたが、その水準に到達している。 朝方発表の７月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）を受けてドルは買いが強まっている。米ＰＰＩは前月比