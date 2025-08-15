◇ウエスタン・リーグソフトバンク8-1くふうハヤテ（2025年8月14日タマスタ筑後）ソフトバンクの今宮と栗原がウエスタン・リーグのくふうハヤテ戦（タマスタ筑後）に先発出場し、ともに2打数1安打だった。5回に中前適時打を放ち、打点も挙げた今宮は「センターに打ち返すこともできたので継続していきたい」と話した。今宮は左脇腹痛、栗原は右脇腹痛から12日の同戦で実戦復帰し、3試合連続で先発出場。今宮は7打数2安打