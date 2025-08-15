2万人を超えるビジネスパーソンと交流をしてきた藤井孝一氏は、40代こそ悪しき習慣を見直す転機、と説く。仕事に追われているつもりで、実は無駄な会議や義務感だけの付き合いに時間を奪われていないか。何を続け、何を手放すのか、その選択がこれからの人生を大きく変える。※本稿は、藤井孝一『40代がうまくいく人の戦略書仕事・人生を“進化”させ、さらなる飛躍をめざす具体策』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです