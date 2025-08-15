女優の武田梨奈（34）が主演するBSテレ東ドラマ「ワカコ酒Season9」（水曜深夜0・00）が10月1日からスタートする。「ぷしゅー」の決めぜりふとともに女ひとり酒を堪能する人気グルメドラマシリーズの9作目。今年1月のシーズン8が放送され、短期間での新作となる。武田は「こんなにも早くSeason9を迎えられることをうれしく思います」と歓迎した。今作では北海道と福島県で地方ロケも行った。日本最北端の「国稀酒造」見学