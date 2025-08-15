◇パ・リーグ日本ハム9―4ロッテ（2025年8月14日エスコンＦ）日本ハム・福島蓮投手（22）が14日、ロッテ戦に先発し、7回7安打2失点で今季2勝目を挙げた。リーグ屈指の分厚い先発投手陣の中で、4年目右腕にとってようやく巡ってきたチャンス。今季2度目の先発マウンドで自己最速タイとなる155キロを計測し、存在感を猛アピールした。首位ソフトバンクを追いかけるチームは4連敗の後に2連勝とし、再び3ゲーム差に縮めた。1