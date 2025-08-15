「新馬戦」（１６日、札幌）土曜札幌５Ｒ（芝１２００メートル）にビッグアーサー産駒のナオミライトニング（牝２歳、栗東・矢作）がスタンバイ。母系からはクロノジェネシスやノームコア、フサイチリシャールなど複数のＧ１馬が出ている牝系出身だ。函館入厩後は僚馬のジーティーメティオ（２歳新馬）との併せ馬で遅れているが、これは相手が動き過ぎなだけ。吉田翔助手は「落ち着きがあって素直。先週の動きが良くて、それ