相続は家族にとって一大イベントだが、頻繁に発生するものではない。それゆえに、遠い記憶を頼りにイメージしていると痛い目に遭うかもしれない。自分の親が資産を引き継いだときの相続と、あなたが資産を引き継ぐことになる“これからの相続”は状況が全く違う。「相続税なんて関係ない」と思っていた家庭でも、数千万円の税金を払わなくてはならない事態が起こり得る。（アレース・ファミリーオフィス代表取締役江幡吉昭）相続