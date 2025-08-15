【土曜・新潟】１Ｒ○トルネードアイル４Ｒ△エクスペクタント５Ｒ◎ジャストマイウェイ６Ｒ○ペプロス７Ｒ○ライジン８Ｒ△ニフェーデービル１２Ｒ△マーゴットフェスタ【日曜・新潟】４Ｒ○レイキャネス８Ｒ△アナレンマ９Ｒ◎ピコテンダー１０Ｒ○マーゴットゲイン１２Ｒ◎スウェルティア土日とも新潟で騎乗。土曜は５Ｒ新馬のジャストマイウェイに手応えをつかんでいる。「前向きでレースはしやすそうなタイプ。追って味