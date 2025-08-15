「インターナショナルＳ・英Ｇ１」（２０日、ヨーク）英インターナショナルＳ・Ｇ１（２０日・英ヨーク、芝２０５０メートル）に出走予定のダノンデサイルは１３日、滞在先の英国ニューマーケット調教場のアルバハスリＰコースで７Ｆから乗られた。騎乗した安田師は「１６日に同じコースでの追い切りを予定していますが、当日に向けてダノンデサイルにコースを見せることや、気持ちを開放させることなどを目的として調教を行