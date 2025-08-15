8人組女性アイドルグループ「PeeltheApple」はメンバー・南るな（18）が重大な規約違反により解雇したことを14日、公式サイトで発表した。公式サイトは「南るなグループ解雇のお知らせ」と題して更新し「この度、南るなに関しまして、グループの一員として信頼を著しく損なう重大な規約違反が発覚いたしました」と明かした。内容については伏せたが「今後、メンバーとしての活動が困難であると判断し本日2025年8月14日