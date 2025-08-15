◇第107回全国高校野球選手権（2025年8月15日甲子園）▽第1試合（8・00）花巻東（岩手）―東洋大姫路（兵庫）初戦で選抜準Vの智弁和歌山を撃破した花巻東。東洋大姫路はエース・木下が3失点完投。注目の2回戦だ。▽第2試合（10・30）西日本短大付（福岡）―聖隷クリストファー（静岡）西日本短大付は1回戦で延長10回タイブレークを制した。聖隷クリストファーは2年生エース・高部に期待。▽第3試合（13・00）