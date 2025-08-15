「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）確かな手応えを得ての連続騎乗に気持ちが入らないわけがない。デビュー１２年目の井上敏樹騎手（３０）＝栗東・フリー＝が、コレペティトールとのコンビ２戦目で自身の重賞初制覇へ挑戦する。初めてコンビを組んだ前走のしらさぎＳは、見せ場たっぷりの３着。序盤は押しても前に行けず後方からとなったが、勝負どころの３角でまくるように進出。外を回りながらも最後まで鋭く脚を伸ばし、