「新馬戦」（１７日、中京）日曜中京３Ｒ（芝１６００メートル）でデビューするジーティービキニ（牝２歳、父キズナ、栗東・松下）。母はアルゼンチンオークスを制したＧ１馬だ。ＣＷと坂路を織りまぜ、５本の併せ馬を消化。水曜は松山を背に坂路４Ｆ５４秒０−１２秒５をマークし、年長馬に半馬身先着した。「少しジリっぽいけど、じっくりと乗り込んで初戦から動けそう」。及第点を与えた松下師は「体も４８０キロほどあっ