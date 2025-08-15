これまでのお話 「だが保証はない」と言ってますが、中古の保証を使ったことがあります。A-1のシャッターが降りなくなって、中古のNヶ月保証だったので見せに行くと修理ではなく同等中古との交換になりました。ちょっとキレイな個体だったのでオトクな気分。ただA-1だからいいものの、代替機がなければどうなんでしょうね。ジャンクだから保証ありませんけど価格は普通です！ みたいなのもあるし。