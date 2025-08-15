「新馬戦」（１７日、新潟）米Ｇ１馬の母に、父がコントレイルという良血ルージュアリスタ（牝２歳、美浦・宮田）が、日曜新潟４Ｒ（芝１８００メートル）で初陣を迎える。宮田師は「ゲート合格後に放牧に出して、いい筋肉がついてきましたね」と約５００キロの好馬体に目を細める。美浦Ｗでの最終追い切りでは６Ｆ８５秒０−３８秒８−１１秒６をマークして年長馬と併入した。「大きなストライドで走るし、積んでいるエンジ