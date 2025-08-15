15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比150円高の4万2770円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては120.74円高。出来高は8374枚だった。 TOPIX先物期近は3074ポイントと前日比15ポイント高、TOPIX現物終値比16.05ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42770+1508374 日経225min