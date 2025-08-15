TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が、14日までにインスタグラムを更新。米ロックバンド「エアロスミス」のアナログレコード8枚を並べた写真を投稿し「紙ジャケット仕様で復刻したアルバム…最高です！！」と歓喜した。宇賀神アナは、20年来のロック好きとして知られ、エアロスミスには中学2年からはまり、高校からギターを始め、ガールズバンドを組んでいたことも。ボーカルのスティーヴン・タイラー（77）にインタビューしたい