「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）メンバーで唯一、木曜追いとなったアルナシームが、主戦の藤岡佑を背に函館芝で最終調整。道中をリズム良くパスすると、ラストは滑らかに加速してフィニッシュした。年頭の中山金杯Ｖ後は苦戦が続いているものの、巻き返せるだけの準備は整っている。函館記念６着からの巻き返しに燃えるアルナシームが木曜追いを敢行した。“裏函”まで駆け付けた藤岡佑が手綱を取り、芝コースの向正面か