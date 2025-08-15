NGT48結成10周年記念「1期生お披露目10周年特別公演」が21日、NGT48劇場（新潟市）で現メンバー34人全員が出演して行われる。在籍中の1期生は清司麗菜（24）と西潟茉莉奈（29）。2人が公演への思いと今後について語り合った。2回にわたって紹介する。【取材・構成＝斎藤慎一郎】◇◇◇−2人、そしてNGT48にとっての10周年公演です清司8月21日は、15年にみなとぴあでNGTのお披露目をした日。それから10周年の記