BSテレ東は15日、10月期に女優武田梨奈（34）主演の人気ドラマシリーズ「ワカコ酒Season9」（10月1日スタート、水曜深夜0時）を放送すると発表した。シリーズ9作目となる今回は地方ロケも敢行。北海道では、日本最北端の酒造「国稀酒造」を見学したり、留萌市で「るもいひとり呑み手帖」を手に“夜呑（の）み”文化も体験。福島では裏磐梯を訪れ、美しい湖沼群と雄大な自然の中で女子旅を満喫している。◆村崎ワカコ役の武田梨奈コ