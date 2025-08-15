º£Ìë¤â¡À¤×¤·¤åー¡¿!!! Season9ÊüÁ÷·èÄê!!!¥ï¥«¥³¤¬½©¤ÎÌ£³Ð¤ËÀå¸Ý¢ö ¡È½÷¤Ò¤È¤ê¼ò¡É¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÏÃÏÊý¥í¥±¤â!¥ï¥«¥³¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦Ê¡Åç¤Î¼ò¤Èºè¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤¹¡ª £Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤«¤é¡Ö¥ï¥«¥³¼ò Season9¡×(Ëè½µ¿åÍË¿¼Ìë24»þ00Ê¬～24»þ30Ê¬¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤ÏÉðÅÄÍüÆà¼ç±é¡¢¡Ö¤×¤·¤åー¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤È¶¦¤Ë½÷¤Ò¤È¤ê¼ò¤ò´®Ç½¤¹¤ë¿Íµ¤¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Î£¹ºîÌÜ¡£