鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。写真・文＝栗原悠人川崎市で生まれ育った自分にとって、駅は街の中心にあるものだと思っていた。しかし、日本はとても広いもので、駅前に集落はおろか、家一軒すらない