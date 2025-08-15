三重県津市で8月14日早朝、男性が車にひき逃げされ死亡した事件で、47歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、鈴鹿市の派遣社員・水谷崇容疑者(47)です。警察によりますと、水谷容疑者は14日午前5時ごろ、津市納所町の県道を渡っていた大川覚さん(69)に軽自動車で衝突して死亡させたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。警察は、現場に残っていた車の部品から逃走した車両の特定を進めていましたが、事