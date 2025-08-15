今日15日は、九州から関東ではおおむね晴れて、厳しい暑さでしょう。名古屋市では最高気温は37℃と体温並みの暑さとなる所もありそうです。午後は天気の急変にご注意ください。東北や北海道は昼頃まで所々で雨や雷雨で、局地的に激しい雨が降るでしょう。九州〜関東は強い日差し天気急変に注意東北・北海道では激しい雨も今日15日は、九州から関東甲信にかけては高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。ただ、午後は山沿い