「猫喫茶 ネコブ」のスタッフたち 積極的なサポートが光るねこちゃんホンポ

「猫喫茶 ネコブ」のスタッフたち 積極的なサポートが光る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大阪府にある猫喫茶ネコブの店員と猫スタッフの動画がSNSで話題だ
  • 部屋から、客がいるスペースへと猫スタッフを背中に乗せたり抱っこしたり
  • 「布団を抱えるみたいにw」「大変そうだけど、羨ましい」などの声が
記事を読む

おすすめ記事

  • 窓にくっついている虫に気づいた猫→そっと前足を伸ばして……思わずキュンとする瞬間が193万再生「猫生何回目だろう」「種を越えた友達」
    窓にくっついている虫に気づいた猫→そっと前足を伸ばして……思わずキュンとする瞬間が193万再生「猫生何回目だろう」「種を越えた友達」 2025年8月9日 19時40分
  • 「開くはずなのに…」猫ドアの前で“開けて”とお願いする猫に22万いいね！甘えん坊すぎる姿が話題に
    「開くはずなのに…」猫ドアの前で“開けて”とお願いする猫に22万いいね！甘えん坊すぎる姿が話題に 2025年8月8日 12時0分
  • いきなり撫でられてムッとした猫→『大好きなママ』だと気づいた結果…絶妙すぎる表情に3万3000いいね「爆笑ｗｗｗ」「切ないね」
    いきなり撫でられてムッとした猫→『大好きなママ』だと気づいた結果…絶妙すぎる表情に3万3000いいね「爆笑ｗｗｗ」「切ないね」 2025年8月8日 7時31分
  • スポニチ
    新米パパ・ゆってぃ　7カ月の長女連れでカフェへ…居合わせた客の親切に感動「なんてみんな優しいんだ！」 2025年8月13日 16時27分
  • とっさに助けた結果、母猫から子猫を奪った形に。罪悪感を抱きつつ「幸せにする！」／にゃんかつ
    とっさに助けた結果、母猫から子猫を奪った形に。罪悪感を抱きつつ「幸せにする！」／にゃんかつ 2025年8月14日 11時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. なぜ市営住宅にアルファードが
    2. 2. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    3. 3. 息子が成人と性的な事した 発覚
    4. 4. カミソリ飲んだような激痛…流行
    5. 5. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    6. 6. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    7. 7. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    8. 8. 男性不明「行動が変容したクマ」
    9. 9. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    10. 10. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    1. 11. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    2. 12. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    3. 13. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
    4. 14. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    5. 15. 役員退任 きんに君と女性の関係
    6. 16. ジャック・スパロウ役に復帰か
    7. 17. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
    8. 18. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    9. 19. やらない方がよかったリフォーム
    10. 20. あいみょん タトゥー入れた背景
    1. 1. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    2. 2. 息子が成人と性的な事した 発覚
    3. 3. カミソリ飲んだような激痛…流行
    4. 4. 男性不明「行動が変容したクマ」
    5. 5. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
    6. 6. ガンホー 元従業員が3億円超流出
    7. 7. misono 参院選に出馬予定だった
    8. 8. クマ襲撃 登山男性の安否不明
    9. 9. 女子トイレ少ない 駅で頭が沸騰
    10. 10. クマ襲撃で安否不明 大量出血か
    1. 11. 甲子園に爆破予告 容疑者を逮捕
    2. 12. 左手のないサルに噛まれ救急搬送
    3. 13. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    4. 14. クマ襲撃で男性不明 入山断念
    5. 15. 温泉で男児にわいせつか 男逮捕
    6. 16. 黒ミャクミャクで高額転売狙った
    7. 17. 犬カフェでチワワを窃盗 暴言も
    8. 18. ハッピーセットに購入制限実施へ
    9. 19. 公園でも肉アレルギーになる恐れ
    10. 20. ハーモニーランドにはしか患者
    1. 1. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
    2. 2. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
    3. 3. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    4. 4. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
    5. 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
    6. 6. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    9. 9. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
    10. 10. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
    1. 11. 生活保護しか すべて終わった母
    2. 12. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    3. 13. へずま氏に絡む人「日本人の敵」
    4. 14. 夜食には油がおすすめ 4つの理由
    5. 15. 猫殺し容疑で逮捕 慶応卒の凶行
    6. 16. 夏休みは何を? 小学校先生の実態
    7. 17. 万博で窃盗 撮り鉄Gの3つの犯罪
    8. 18. アラスカ米軍基地での米ロ首脳会談はプーチン氏の“晴れ舞台”に…トランプ大統領はロシアの思惑にまんまとハマる
    9. 19. ケチな兄嫁は無理 37歳女性語る
    10. 20. 伊東市長 卒業証書は19秒見せた
    1. 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
    2. 2. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
    3. 3. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
    4. 4. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
    5. 5. 旭日旗? オアシス投稿に批判
    6. 6. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
    7. 7. 中国企業16社 私的に事務所開設
    8. 8. 香港地下鉄にちいかわ改札機登場
    9. 9. 中国・ウイグル自治区で稲出穂期
    10. 10. 不動産大手 華南城に清算命令
    1. 11. トランプ政権 UCLAに和解金要求
    2. 12. K-POP 貧弱な韓国の公演インフラ
    3. 13. 韓国軍の兵力45万人台に減
    4. 14. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
    5. 15. トランプ氏再選後 有名人脱米
    6. 16. 認知症 日常生活に支障を来す?
    7. 17. 中国国産アニメが絶賛上映中
    8. 18. トランプ氏 平和賞の受賞を希望?
    9. 19. 韓国ドラマ 元カノへの配慮も?
    10. 20. 中国電子産業 急速に発展
    1. 1. なぜ市営住宅にアルファードが
    2. 2. やらない方がよかったリフォーム
    3. 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
    4. 4. 美人な20代看護師 月収を明かす
    5. 5. セブンプレミアムゴールドの魅力
    6. 6. ヤフオクに異常な価格の現金出品
    7. 7. 東京からの客びっくり 米が激安
    8. 8. 旅行費用 安く抑える方法は?
    9. 9. 任天堂「マイマリオ」 26日発売
    10. 10. 家賃保証付き物件の裏側とリスク
    1. 11. 不動産投資「マル秘テクニック」
    2. 12. 電通の赤字754億円 業績下方修正
    3. 13. 投資商品の購入 要注意な言動
    4. 14. 年代別&業種別 日本の平均年収
    5. 15. 推し活に最適な「携帯プラン」
    6. 16. TGTとアルタが提携を終了へ
    7. 17. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
    8. 18. マンション価格高騰で「空室税」導入検討へ…狙いは「外国人投資家の集中回避」「中間層の住まい確保」、健全な不動産市場を守れるか
    9. 19. マック ポケカ配布が早く終了
    10. 20. 定年後の生活「余裕あるはず」
    1. 1. Windows10サポート終了へ 米主張
    2. 2. YouTube AIでユーザーの年齢推定
    3. 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
    4. 4. セク女と交際 一般男性が苦悩
    5. 5. 「音のない重低音」を実現 筑波
    6. 6. UGREEN クーポン利用で15%オフ
    7. 7. AIで生成したユーザーだけのSNSを作ったら、人間のSNSと同じ問題が起こった
    8. 8. REDMAGICのゲーミングタブレット
    9. 9. サムスンGalaxy 5G使ってみた
    10. 10. Kindleセールで人気作が70%OFFに
    1. 11. ウクライナではロシアの攻撃に耐えられるようにStarlinkの機器を修理・改造する企業や技術者が育っている
    2. 12. アプリ市場をデータで解析！「モバイルアプリトレンド2025」日本版レポート オンライン記者発表
    3. 13. Xperia 気に入っている点の一つ
    4. 14. 設置も角度も自由自在！充電式LED作業灯
    5. 15. 現役配達員「またしても希少性のある内容が…」マクドナルドのポケモンコラボで再び混乱の危険性を指摘
    6. 16. Facebook News、パブリッシャー5社の取材でわかったこと ： ゲームチェンジャーではない
    7. 17. AIの活用で「契約」のあり方を変革！ドキュサイン、「Docusign IAM」の日本本格ローンチを発表
    8. 18. 職場で孤独を感じた経験 最多は?
    9. 19. AI「Claude」が高い割合で「まったくその通りです」と言うバグが発生
    10. 20. 落とし物常習犯 必見！ 新生活にぜひ準備したいスマートトラッカーの使い方＆選び方
    1. 1. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    2. 2. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    3. 3. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
    4. 4. 中日・中田翔 今季限りで引退へ
    5. 5. 甲子園出場辞退 暴力事案判明も
    6. 6. F1レッドブル 2番手争いで対立か
    7. 7. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
    8. 8. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
    9. 9. 古橋亨梧 再評価の流れつつある
    10. 10. 新庄監督がSNS更新「号泣」の声
    1. 11. 中田翔の意味深投稿にファン騒然
    2. 12. 花澤香菜の始球式 大暴投も拍手
    3. 13. 小祝さくら「重症説」の真偽
    4. 14. 大谷の快投に敵地実況も呆れ声
    5. 15. 松本オーナー所有馬20頭が大攻勢
    6. 16. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
    7. 17. 中村敬斗を手放す気なしか 海外
    8. 18. 大谷 MLB初のメジャー初記録達成
    9. 19. 桑田監督 G岡本は「怖さが出た」
    10. 20. 日本FW放出報道 現地も騒然
    1. 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    2. 2. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    3. 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    4. 4. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    5. 5. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    6. 6. 役員退任 きんに君と女性の関係
    7. 7. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    8. 8. ジャック・スパロウ役に復帰か
    9. 9. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
    10. 10. あいみょん タトゥー入れた背景
    1. 11. 実は高学歴だったラウールの素顔
    2. 12. 蒼井そらに唖然…誕生日全然違う
    3. 13. 急な物価高 病院が倒産ラッシュ
    4. 14. ナダルが旅行先で連行される
    5. 15. 「き〇たま投稿」でアイドル物議
    6. 16. 意味深…佐々木希のインスタ異変
    7. 17. この子に罪ない あのに同情の声
    8. 18. ヒカキン超重大発表 内容に賛否
    9. 19. 辛坊「運が悪けりゃ死んでた」
    10. 20. AIと結婚する人続出 業界に激震
    1. 1. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    2. 2. 評価低くても...47歳転職の理由
    3. 3. マザコン彼氏が一方的に婚約破棄
    4. 4. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
    5. 5. 好きな服は「事故」ママ友に屈辱
    6. 6. 「発達障害は個性」当事者が苦言
    7. 7. 大人の品も ユニクロのアイテム
    8. 8. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
    9. 9. PEACH JON「巨匠のブラ」新作
    10. 10. 甘やかしすぎ? 孫の子育てに疑問
    1. 11. セブンの「新作スイーツ」4品
    2. 12. 旅行でわがまま放題 義母に天罰
    3. 13. 夏コミティアに「僕らの夏と灰」
    4. 14. しまむらの「即買い」バッグ続々
    5. 15. 白雪姫を現代風に 11万いいね
    6. 16. 谷間&背中スッキリ 待望の新作
    7. 17. 女性だけに超能力が遺伝する家
    8. 18. 「ももにくす」原作カフェが登場
    9. 19. 「KATHARINE HAMNETT」秋新作
    10. 20. 英妃愛用 ストラスベリーの新作
    x