俳優の武田梨奈が主演を務める『ワカコ酒 Season9』(毎週水曜深0：00）が10月1日からBSテレ東で放送される。【画像】店には個性豊かなお酒が並ぶ『ワカコ酒 Season9』場面カット本作は武田の主演で、「ぷしゅー」の決めぜりふとともに女ひとり酒を堪能する人気グルメドラマシリーズの9作目。原作は新久千映氏による同名漫画(月刊コミックゼノン／コアミックス)。「酒飲みの舌」を持って生まれた OL・村崎ワカコ(26歳)がさ