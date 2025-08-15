1988年公開の映画『火垂るの墓』が、きょう15日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（後9：00〜後10：54）でノーカット放送される。【画像】見るの辛い…ドロップのシーン公開された『火垂るの墓』場面カット80年前の1945年8月15日正午、昭和天皇により「終戦の詔書（玉音放送）」がラジオで放送された。日本は連合国に対し、無条件降伏を受け入れ、3年8ヶ月におよぶ太平洋戦争は終結した。今作は、作家・野坂昭如氏